AstraZeneca: Sechs weitere Sonderimpfaktionen geplant Stand: 08.04.2021 08:27 Uhr Nach dem großen Andrang beim zusätzlichen Impfen für Menschen ab 60 Jahren gibt es in MV sechs weitere solcher Aktionen an: in Grevesmühlen, Neubrandenburg, Demmin, Mirow, Greifswald und Pasewalk. Auch in Wismar soll es erneut Impfen ohne Termin geben.

Hunderte Menschen über 60 Jahre haben am Osterwochenende Sonderimpfaktionen in Trollenhagen, Waren und Wismar genutzt. Wegen der großen Nachfrage soll es nun bald weitere Auflagen der Impfaktion geben. Wie die Sprecher der Kreise Mecklenburgische Seenplatte und Vorpommern-Greifswald erklärten, werde es in den Zentren von Neubrandenburg, Demmin, Mirow sowie in Greifswald und Pasewalk solche Anlaufstellen geben. Während Vorpommern-Greifswald ganz ohne Anmeldung impfen will, verwies die Verwaltung in der Seenplatte darauf, dass man sich auch einen Termin über die Hotline reservieren kann, aber nicht muss.

Sonderimpftermine MV - auf einen Blick 9. April, 8 bis 18 Uhr

Impfzentrum Grevesmühlen, Am Ploggensee 4



10. April, 8 bis 18 Uhr

Neubrandenburg, Haus der Kultur und Bildung

Demmin, Turnhalle der beruflichen Schule

Mirow, Amtsverwaltung

Impfzentrum Greifswald

Impfzentrum Pasewalk (10 bis 18 Uhr)



17. April, 8 bis 18 Uhr

Impfzentrum Grevesmühlen, Am Ploggensee 4

Impfzentrum Wismar,

Impfaktion auch in Grevesmühlen:

Das Impfzentrum Grevesmühlen (am Ploggensee 4) wird am Freitag, den 9. April, von 8 bis 18 Uhr Impfungen ohne Termin (für Personen über 60 Jahre mit Wohnsitz in Nordwestmecklenburg) anbieten. Die Verantwortlichen weisen darauf hin, erneut mit langen Wartezeiten unter freiem Himmel zu rechnen ist. Das Impfzentrum Grevesmühlen kann aufgrund der baulichen Gegebenheiten nur mit zwei Impfstraßen betrieben werden, die Kapazität beträgt deshalb maximal 300 Impfungen am Tag. Das Impfteam wird im Laufe des Tages die Schlange beobachten und es Anstehenden rechtzeitig mitteilen, falls sie leider nicht mehr an diesem Tag berücksichtigt werden können. Der bereits angekündigte Termin am Samstag dem 17. April von 8 bis 18 Uhr in Wismar wird nun auch im Impfzentrum Grevesmühlen angeboten.

Vorpommern-Greifswald hofft auf mehr als 1.000 Impfwillige

An der Seenplatte waren am Karsamstag schon mehr als 960 Menschen vorrangig mit dem AstraZeneca-Impfstoff versorgt worden. In Trollenhagen bei Neubrandenburg nahmen Impfwillige bis zu dreieinhalb Stunden Wartezeit in Kauf. Im Impfzentrum Waren wurden letztlich sogar mehr als viermal so viele Frauen und Männer geimpft wie erwartet. Der Kreis Vorpommern-Greifswald hofft auf mehr als 1.000 Impfwillige am 10. April. Ähnliche Erfahrungen hat auch die Kreisverwaltung Wismar gemacht: Dort war die Impfung am Ostermontag noch um gut zwei Stunden verlängert worden, damit mehr als 900 Menschen versorgt werden konnten. Hier ist am 17. April eine weitere Impfauflage ohne Termin geplant.

Weitere Informationen AstraZeneca: Andrang beim Impfen ohne Termin in Wismar Am Montag wurde in Wismar ohne Termin geimpft. Der Andrang war groß. Vor dem Impfzentrum bildeten sich lange Schlangen. mehr

In Neubrandenburg im Haus der Kultur und Bildung, in Demmin in der Turnhalle der beruflichen Schule und in Mirow in der Amtsverwaltung sowie in den Impfzentren Greifswald und Pasewalk können sich am Sonnabend (10. April) alle Menschen über 60 ohne vorherige Anmeldung mit dem Impfstoff AstraZeneca gegen Corona impfen lassen. Bis auf das Zentrum in Pasewalk sind die Zentren von 8 bis 18 Uhr geöffnet. In Pasewalk wird von 10 bis 18 Uhr geimpft. Impfwillige müssen mit ihrem Personalausweis nachweisen, dass sie mindestens 60 Jahre alt sind.

AstraZeneca nur noch für Menschen älter als 60 Jahre

Möglich geworden sind diese Sonderimpfaktionen unter anderem durch die Empfehlung der Ständigen Impfkommission des Bundes. Die StIko hatte empfohlen, dass AstraZeneca nur noch Menschen über 60 Jahre verabreicht wird. Bei Frauen deutlich jünger als 60 waren nach Impfungen Fälle der seltenen Hirnvenen-Thrombose aufgetreten. Da die ersten Zweitimpfungen erst im Mai anstehen, ist nun mehr Impfstoff für die Menschen, älter als 60 Jahre, da.

Wer als über 60-Jähriger die Sonderimpfungen nicht in Anspruch nehmen kann, sich aber gerne mit AstraZeneca impfen lassen möchte, kann sich auch telefonisch über die Impf-Hotline unter der Telefonnummer 0385 202 711 15 oder online registrieren lassen.

Weitere Informationen Corona-News-Ticker: Experten schlagen wegen Intensivbetten Alarm Einige Städte hätten kaum noch freie Betten für den nächsten Herzinfarkt, Verkehrsunfall oder Covid-19-Patienten. Mehr Corona-News im Ticker. mehr

Service Bürgertelefone zum Coronavirus Ministerien, Behörden und Verbände in Mecklenburg-Vorpommern haben Bürgertelefone und Hotlines für Fragen zum Coronavirus geschaltet. Hier finden Sie eine Übersicht. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 07.04.2021 | 18:00 Uhr