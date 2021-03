AstraZeneca-Impfungen gestoppt: Fragen und Antworten

Vorerst sind sämtliche Impfungen mit AstraZeneca abgesagt worden - also auch die Zweitimpfungen. Nach Angaben von Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) finden in dieser Woche - also bis zum 21. März - definitiv keine Impfungen mehr mit AstraZeneca-Impfstoff statt. Eine Ausnahme gibt es: Die Termine von über 80-Jährigen finden statt. Die Betreffenden bekommen eine Impfung mit Biontech oder Moderna. Die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) prüft derzeit alle Fälle in Europa und untersucht, ob es wirklich einen direkten Zusammenhang zwischen der Impfung und den aufgetretenen Fällen von Blutgerinnseln gibt. Diese Prüfung soll zum Ende der Woche abgeschlossen sein. Sofern kein kausaler Zusammenhang festgestellt wird, wird die Impfung mit AstraZeneca wieder freigegeben.

Rund 19.230 Menschen in Mecklenburg-Vorpommern haben eine erste Impfung mit AstraZeneca-Impfstoff erhalten. Bei ihnen steht in den kommenden Wochen und Monaten eigentlich der zweite Pieks an. Jüngst war auf einem Impfgipfel in Schwerin beschlossen worden, dass das Zeitintervall bis zur Zweitimpfung maximal ausgeschöpft werden soll. Bei AstraZeneca beträgt die maximale Frist zwischen Erst- und Zweitimpfung zwölf Wochen. Es bleibt also noch Zeit, bis Erstimpfungen verfallen. In Mecklenburg-Vorpommern wird seit Anfang Februar 2021 mit dem AstraZeneca-Vakzin geimpft.

Das Robert Koch-Institut (RKI) rät davon ab. Das sei noch nicht abschließend untersucht, heißt es auf der RKI-Website. Britische Forscher haben dazu im vergangenen Monat eine Studie gestartet. Ergebnisse liegen noch nicht vor. Die Frage wird unter Experten diskutiert.

Hierauf gibt es laut Gesundheitsministerium noch keine Antwort. Sobald dies geklärt ist, wird dies bekanntgegeben.

100.000 Todesfälle in Deutschland sind jährlich auf Thrombosen zurückzuführen. Damit sind Thrombosen hierzulande die dritthäufigste Todesursache. Deswegen gibt es derzeit auch Kritik von Experten und Politikern an der Entscheidung, die Impfungen auszusetzen. Denn bisher sind lediglich sieben Fälle bei mehr als 1,6 Millionen Impfungen mit AstraZeneca in Deutschland dokumentiert worden.

Das hängt davon ab, mit welchem Impfstoff geimpft werden soll. Sollte es der von AstraZeneca sein, entfällt der Termin definitiv. Das gilt vorerst bis Ende dieser Woche (21. März). Eine Ausnahme gibt es: Die Termine von über 80-Jährigen finden statt. Die Betreffenden bekommen eine Impfung mit Biontech oder Moderna. Gesundheitsminister Glawe rief dazu auf, dass Bürger mit Terminen für eine AstraZeneca-Impfung nicht in die Impfzentren kommen sollen. Sofern es sich um einen Termin für eine Impfung mit Moderna oder Biontech handelt, dann bleibt alles beim Alten - die Impfung wird durchgeführt.

Ob diejenigen, deren Termin abgesagt wurde, selbst einen neuen Termin in der Impfhotline vereinbaren müssen oder ob ihnen ein anderer Termin sobald wie möglich angeboten wird, das ist noch nicht entschieden worden. Nach Angaben des Gesundheitsministerium wird das Vorgehen derzeit mit den Beteiligten wie etwa Callcentern abgestimmt.