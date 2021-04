Astra Zeneca: Andrang beim Impfen ohne Termin in Wismar Stand: 05.04.2021 07:46 Uhr Wer älter ist als 60 Jahre und im Kreis Nordwestmecklenburg wohnt, kann sich heute in Wismar mit Astra Zeneca impfen lassen. Das Besondere: das geht ganz ohne Termin.

Und das Angebot nutzen bereits viele: mehrere hundert Meter lang war die Schlange vor dem Impfzentrum bereits am Morgen. Wie Reporter des NDR berichten, halten sich die Wartenden dabei diszipliniert an die Hygiene-Regeln, sie harren aus, geduldig mit Maske und Abstand. Seit 8 Uhr schon steht das medizinische Personal in Wismar bereit. Neben dem Sana Hanse Klinikum empfangen die Ärzte, Schwestern, Pfleger und Sanitäter die Impfwilligen - und zwar noch bis 20 Uhr und damit zwei Stunden länger, als ursprünglich geplant. Für genug Parkmöglichkeiten hatten die Organisatoren gesorgt: Gegenüber dem Impfzentrum steht den Autofahrern noch ein großer Supermarktparkplatz zur Verfügung.

Astra Zeneca nur noch für Menschen älter als 60 Jahre

Die Ständige Impfkommission des Bundes hatte empfohlen, dass Astra Zeneca nur noch Menschen über 60 Jahre verabreicht wird. Das macht auch diese Aktion ohne Termin in Wismar möglich. Bei Frauen deutlich jünger als 60 waren nach Impfungen Fälle der seltenen Hirnvenen-Trombose aufgetreten. Da die ersten Zweitimpfungen erst im Mai anstehen, ist nun mehr Impfstoff für die Menschen, älter als 60 Jahre, da. Deshalb hatten auch die Impfzentren in Waren und Trollenhagen im Kreis Mecklenburgische Seenplatte Impfungen ohne Termin angeboten - das hatte zwischenzeitlich zu langen Schlangen vor den Impfzentren geführt.

Auch andernorts sind wieder Impftermine verfügbar

Mehrere Landkreise und auch die Stadt Schwerin hatten in den vergangenen Tagen Einwohner, die älter als 60 Jahre sind, aufgerufen, sich für einen Impftermin zu registrieren. Das ist weiterhin über die Hotline möglich - die ist zu erreichen unter Telefon: (0385) 20 27 11 15. Seit einigen Tagen gibt es eine weitere Möglichkeit zur Registrierung: Schnell und einfach über die dafür geschaltete Internetseite des Landes

Unterschiedliche Regelungen über Ostern

Die Kreise und die großen Städte im Land hatten sich für Ostern was das Impfen betrifft ganz unterschiedlich aufgestellt. Das Impfzentrum des Landkreises Rostock in Laage etwa blieb nur am Ostersonntag geschlossen, ebenso wie die Impfzentren im Landkreis Nordwestmecklenburg. Das Impfzentrum in der Rostocker Hansemesse hat über Ostern komplett geschlossen. Laut Gesundheitssenator Steffen Bockhahn (Die Linke) sei nicht so viel Impfstoff da, dass auch über Ostern geimpft werden könne. Im Landkreis Ludwigslust-Parchim und in Schwerin blieben die Zentren am Ostersonntag geschlossen und bleiben es auch am Ostermontag.

