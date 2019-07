Stand: 27.07.2019 23:54 Uhr

Ast stürzt auf Getränkewagen - Fast 30 Verletzte

Am Samstagabend sind bei einer 90er- und 2000er-Jahre-Party auf der Freilichtbühne im Schweriner Schlossgarten Teile eines Baumes auf einen Getränkewagen gestürzt. Nach Informationen von NDR 1 Radio MV wurden 29 Besucher der Open-Air-Veranstaltung verletzt, fünf davon wurden schwer. Wie die Polizei in Schwerin am späten Abend mitteilte, waren sieben Rettungswagen und drei Notärzte im Einsatz. Außerdem wurden 40 Feuerwehrleute zu der Unfallstelle gerufen. Zum Zeitpunkt des Unglücks waren etwa tausend Menschen auf dem Gelände. Der Veranstalter brach die Feier ab.

Zustand der Schwerverletzten unklar

Zunächst waren auch zwei Rettungshubschrauber angefordert worden. Die Schwerverletzten konnten dann allerdings doch mit den Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht und dort operiert werden. Zum Zustand der Schwerverletzten gab es am Abend keine Informationen.

Ast offenbar morsch

Noch ist unklar, warum der Ast abgebrochen ist. Augenzeugen berichten, dass der Seitenarm des Baumes morsch war. Zudem war es sehr windig, als sich der riesige Ast um 19.35 Uhr unvermittelt löste und auf das Dach des Wagens fiel, an dem gerade Getränke ausgeschenkt wurden. Das Dach wurde an mehreren Stellen durchschlagen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 28.07.2019 | 07:00 Uhr