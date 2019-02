Stand: 06.02.2019 16:23 Uhr

Wie geht es weiter mit der Pommernkogge "Ucra"?

Seit nunmehr 18 Jahren wird an der Pommernkogge "Ucra" gebaut. Viel Herzblut ist in den historischen Nachbau eines alten Hanseschiffes geflossen, seitdem der Bau 2001 als Arbeitsbeschaffungsmaßnahme im archäologischen Freilichtmuseum Ukranenland in Torgelow in Angriff genommen wurde. 12.000 historisch korrekt geschmiedete Nägel halten die 26 Meter lange Kogge zusammen, 170.000 Arbeitsstunden - viele davon ehrenamtlich geleistet - stecken in dem Schiff, das seit nunmehr viereinhalb Jahren im Stadthafen von Ueckermünde (Landkreis Vorpommern-Greifswald) liegt. Draußen auf See war die "Ucra" noch nicht, aber das soll sich ändern: "Wir hoffen, dass wir in diesem Jahr starten können - endlich", sagt Kapitän Werner Löwe mit einem Seufzer. Doch es gibt noch einige Probleme zu lösen.

Die unendliche Geschichte der Pomernkogge "Ucra"









Mal fehlte Geld, mal Material

In 18 Jahren Bauzeit ist immer wieder etwas dazwischengekommen. Mal fehlte Geld, mal Material. 2011 stand das Schiff sogar vor dem Aus. Die Stadt Torgelow übernahm das halbfertige Schiff schließlich. Auch jetzt gibt es wieder ein Problem: die Steueranlage. Die Pommernkogge könnte zwar problemlos auf dem Haff herumfahren, aber den Weg dahin, den schafft sie nicht. Vor einiger Zeit wurde nämlich ein sogenannter Krängungstest gemacht, um zu untersuchen, wie sich das Schiff bei stärkerem Wind hält. Die Ergebnisse waren wohl nicht ganz so gut.

Eine neue Ruderanlage muss her

Jedenfalls musste die Kogge schwerer gemacht werden - für mehr Stabilität. Und nun wiegt sie 130 Tonnen. Für die Ruderanlage ist das zu viel, die Pommernkogge ist manövrierunfähig. "Es besteht die Gefahr einer Kollision mit anderen Booten", sagt Löwe. "Um das zu vermeiden, wollen wir die Kogge jetzt nochmal umrüsten, damit sie sicher navigieren kann." Heißt im Klartext: Eine neue Ruderanlage soll eingebaut werden.

Weitere Informationen Mittelalter: Die Hanse beherrscht den Norden Unter Führung von Kaufleuten aus Lübeck entwickelt sich im 13. Jahrhundert der Städtebund Hanse. Er verbindet Dutzende Orte und beschert den beteiligten Städten großen Reichtum. mehr

Kritiker sprechen vom "schwimmenden Holzhaufen"

Dafür muss die Kogge in die Werft - und aus dem Wasser. Diesmal aber nicht auf dem Landweg wie 2014. Damals hatte ein Schwerlasttransport das Schiff die 14 Kilometer von Torgelow nach Ueckermünde gebracht. Wieviel öffentliches Geld bisher in das Schiff gesteckt wurde, ist nicht genau zu sagen. Seit der Übernahme durch die Stadt waren es rund eine Million Euro. "Es sind 700.000 Euro Förderung drin und 300.000 Euro eigenes Geld der Stadt", sagt die Torgelower Bürgermeisterin Kerstin Pukallus. Und dazu all das Herzblut und ehrenamtliche Engagement. Deshalb ärgert sich die Crew jedes Mal, wenn Kritiker die Pommernkogge als "schwimmenden Holzhaufen" verhöhnen.

Bildungsstätte und Besuchermagnet

"Es war nicht nur ein Holzhaufen, der hier gelegen hat", sagt Kapitän Löwe, "wir haben hier in den Sommermonaten Geschichte vermittelt und wir haben Projekttage mit Schulklassen veranstaltet." Zudem sei die Pommernkogge schon jetzt ein Besuchermagnet für Touristen. Damit die bald zu Tagesausflügen in See stechen können, übt sich die Crew in diesen Tagen - in Navigation und Optimismus. "Wir bereiten uns so vor, dass wir irgendwann in diesem Jahr - vielleicht im frühen Sommer - in See stechen können", sagt ein Crewmitglied.

Weitere Informationen Schwesig: Kogge soll Freundschaft mit Polen fördern Die Pommernkogge Ucra im Stadthafen von Torgelow soll nach dem Willen Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Schwesig zu einem Symbol für die guten deutsch-polnischen Beziehungen werden. mehr Mittelalterliche Schiffswracks werden geborgen In Wismar haben Archäologen mit der Bergung zweier Schiffswracks aus der Hansezeit begonnen. Taucher hatten im April bei der Munitionssuche Wrackteile vor der Hafeneinfahrt entdeckt. mehr Pommernkogge auf "Ucra" getauft In Ueckermünde ist die sogenannte Pommernkogge feierlich auf den Namen "Ucra" getauft worden. Der Nachbau ist in Handarbeit entstanden und hat 13 Jahre lang gedauert. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 06.02.2019 | 19:30 Uhr