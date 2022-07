Fahrradtouren mit den Gesichtern von NDR Stand: 19.07.2022 14:36 Uhr Der NDR ist nun schon seit 30 Jahren in Mecklenburg-Vorpommern. In einem wunderschönen Land mit wundervollen Menschen. Drei Aspekte, die zu unserem Jubiläum dringend zusammen gehören. Gesagt, getan - Wir schwingen uns aufs Rad!

Vier prominente Gesichter des NDR erkunden gemeinsam mit Ihnen das Land auf dem Fahrrad. Es wird geschnackt, gelacht und es ist eine Möglichkeit einander und die Umgebung besser kennenzulernen. Pro Tour werden circa 30 Personen mitfahren können. Wenn Sie Lust haben, melden Sie sich jetzt hier an. Alle weiteren Infos folgen!

Daten, Regionen, NDR Promis

Der NDR in MV hat vier Regionialstudios - in Greifswald, Rostock, Schwerin und Neubrandenburg. Deshalb werden es auch vier Touren in eben diesen bildschönen Städten sein, mit denen wir einfach verbunden sind. In Neubrandenburg wird am 20. September Stefan Leyh die Fahrradtouren beginnen. In Schwerin wird sich einen Tag später, also am 21. September, Theresa Hebert auf das Drahtesel schwingen. In Rostock wird es Yared Dibaba sein, der mit Ihnen am 22. September eine Runde dreht. Die letzte Fahrradtour wird es am 23. September mit Heike Götz in Greifswald geben. Allesamt freuen sich schon jetzt auf Sie. Einem entspannten Ausflug, mit netten Gesprächen und herrlicher Umgebung steht jetzt also nur noch das folgende Anmeldeformular im Wege: