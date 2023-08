Hotline zum Kinderschutz: 150 Hinweise an Jugendämter Stand: 28.08.2023 14:17 Uhr Bei der Kinderschutz-Hotline des Landes können besorgte Bürgerinnen und Bürger anrufen, wenn sie eine Kindeswohlgefährdung vermuten. Im ersten Halbjahr wurden bislang 150 Fälle den Jugendämtern gemeldet.

Die meisten Meldungen bei der Kinderschutz-Hotline über mögliche Kindeswohlgefährdung kamen aus Rostock und dem Landkreis Rostock. Insgesamt 85 Mal wurden diese an die zuständigen Jugendämter weiter gegeben. Am seltensten wandten sich Bürgerinnen und Bürger aus Schwerin und Nordwest-Mecklenburg an die Hotline.

Zahl der Meldungen zurückgegangen

Entsprechende Hinweise erfolgen etwa bei Vernachlässigung, körperlicher Misshandlung oder Suchterkrankung der Eltern. Insgesamt sind im ersten Halbjahr 2023 150 Hinweise der Kinderschutz-Hotline des Landes an die Jugendämter weitergegeben worden. Das sind etwas weniger als im Vergleichszeitraum des Vorjahres mit 161 Meldungen, so das Sozialministerium des Landes.

Hotline rund um die Uhr erreichbar

Träger der Hotline ist die Kinder-und Jugendhilfe des Arbeiter Samariter Bundes in Rostock, angesiedelt beim Kinder-und Jugendnotdienst. Die Kinderschutz-Hotline ist rund um die Uhr über eine einheitliche kostenfreie Rufnummer erreichbar.

Weitere Informationen Wieder weniger Anrufe bei der Kinderschutz-Hotline MV Zuvor waren während der Corona-Pandemie mehr Anrufe eingegangen und mehr Hinweise an Jugendämter gegangen. mehr