MV Live: Schutz vor Corona zum Schulstart Stand: 20.07.2021 12:29 Uhr Zwar ist die Landespolitik offiziell noch im Urlaub - das Kabinett trifft sich aber zur Stunde im Rittersaal in Schwerin. Schulstart in zwei Wochen ist das Thema, um das es heute geht.

Bildungsministerin Bettina Martin (SPD) ist es wichtig, die Schulen in Präsenzunterricht offen zu halten. Die Frage ist: Was braucht es dafür und wie soll das von statten gehen? Die Landesregierung hatte zuletzt immer wieder betont, es seien frühzeitig Vorkehrungen getroffen worden und das neue Schuljahr intensiv vorbereitet worden.

Masken und Tests bleiben

Drei Punkte wurden genannt: Erstens soll es weiter eine Testpflicht geben - mindestens in den ersten zwei Wochen des neuen Schuljahres. Auch die Maskenpflicht im Unterricht soll bestehen bleiben. Weiterhin müssen alle Eltern erklären, dass ihre Kinder nicht in einem Hochrisikogebiet waren. Die Sorge ist groß, dass die Delta Virus Variante eingeschleppt wird.

Einsatz der Förderung von Luftfiltern noch unklar

Außerdem hat die Landesregierung ein Lufthygieneprogramm aufgelegt, mit dem sie die Schulträger bei der Anschaffung von mobilen Luftfiltern und CO2 Ampeln unterstützt. Fördermöglichkeiten für den Einbau der Geräte stellt das Land zur Verfügung. Über den Einsatz herrscht allerdings noch keine Einigkeit. Der Landeselternrat begrüßt den Einsatz, die Landkreise wiederum meinen: bringt nichts, Stoßlüften ist viel effektiver.

Kein erwiesener Nutzen der Luftfilter

Auch Professor Emil Reisinger von der Unimedizin Rostock, der die Landesregierung in Coronafragen berät, merkt an, dass es nicht erwiesen sei, dass Lüfter das Infektionsrisiko minimieren. Obendrein gibt es auch noch Kritik, die angekündigten Hilfen seien viel zu spät gekommen.

Impfaktion für Berufsschüler soll fortgesetzt werden

Auch das Thema Impfen steht auf der Tagesordnung. Impfangebote seien an alle Lehrkräfte rausgegangen, sagt die Bildungsministerin. Der größte Anteil der an Schulen Beschäftigten sei auch jetzt durchgeimpft und damit sehr gut geschützt. Für die Berufsschüler über 16 Jahren wurde zwei Wochen vor den Sommerferien eine Impfaktion durchgeführt. Diese wird nach den Ferien weitergeführt. Impfen sei der beste Schutz für den eigenen Schutz und die beste Vorsorge für einen geregelten Schulbetrieb.

Nachhilfeangebote nicht immer zielführend

Damit Schüler, die viel Unterrichtsstoff verpasst haben, nicht den Anschluss verlieren, hatte das Bildungsministerium Aktionsprogramme aufgelegt, zum Beispiel für Nachhilfe in den Schulferien. Doch dieses Angebot wurde nur schleppend angenommen. Die Schulen und Bildungsträger mussten das in Eigenregie kurzfristig auf die Beine stellen. Etwa Nachhilfe in kleinen Gruppen organisieren, das hat nicht überall funktioniert, monieren die Nachhilfeanbieter, weil es einfach alles viel zu knapp war. Für Einzelunterricht wären die Mittel des Landes nicht ausreichend gewesen. Funktioniert hat es da, wo die Schulleitung schnell und flexibel reagiert und extra Räume organisiert hat.

