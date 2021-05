DGB demonstriert zum Tag der Arbeit Stand: 01.05.2021 08:48 Uhr Unter dem Motto "Solidarität ist Zukunft" wollen die Gewerkschaften heute den Tag der Arbeit feiern. In Mecklenburg-Vorpommern geht die zentrale Kundgebung in Rostock über die Bühne.

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) hat den Tag der Arbeit in diesem Jahr unter das Motto "Solidarität ist Zukunft" gestellt. In Rostock halten die Gewerkschaften am Vormittag die zentrale Kundgebung in Mecklenburg-Vorpommern ab. DGB-Nord-Vize Ingo Schlüter und Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) sind als Redner vorgesehen. Vorher sollen drei Gruppen mit jeweils 50 Teilnehmern durch die Stadt laufen. Hintergrund des Mottos "Solidarität ist Zukunft" ist laut Schlüter, dass niemand die Pandemie allein bewältigen könne. "Unser Land kann eine der schwersten Krisen der Nachkriegsgeschichte nur gut bewältigen, wenn der soziale Zusammenhalt gestärkt wird und ein handlungsfähiger Sozialstaat den Menschen Sicherheit gibt", sagte Schlüter.

CDU sagt Teilnahme in Neubrandenburg ab

Auch in Schwerin und Güstrow sind Maikundgebungen angemeldet worden. In Neubrandenburg wollen Gewerkschafter und Politiker mit verschiedenen Aktionen mit Interessierten ins Gespräch kommen. Die CDU-Landtagskandidaten haben ihre Teilnahme allerdings kurzfristig abgesagt. Es sei nicht zu vermitteln, dass Geschäfte geschlossen haben und Mitarbeitende in Kurzarbeit sind, der DGB aber eine große Wahlkampfveranstaltung auf dem Markt veranstalte, hieß es zur Begründung.

