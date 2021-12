Stand: 16.12.2021 15:01 Uhr Armutsbericht: MV weiterhin im hinteren Viertel platziert

In Mecklenburg-Vorpommern sind 19,7 Prozent der Menschen von Armut betroffen. Das zeigt ein aktueller Bericht des Paritätischen Wohlfahrtsverbands. Im Vergleich zum Vorjahr ist der Anteil demnach um 0,2 Prozentpunkte gestiegen. Der Nordosten belegt damit einen der schlechteren Plätze in der Armutsstatistik, gefolgt von Berlin, Sachsen-Anhalt und Bremen. Im Bundesdurchschnitt liegt die Quote bei 16 Prozent. Laut Bericht hat die Corona-Pandemie Arm und Reich unterschiedlich hart getroffen. Vor allem an gezielten Hilfen für besonders bedürftige Familien habe es gefehlt, sagte der Vorsitzende des Paritätischen in Mecklenburg-Vorpommern, Friedrich Wilhelm Bluschke. Als arm gelten Menschen, denen weniger als 60 Prozent des mittleren Einkommens zur Verfügung steht. | 16.12.2021 15:01