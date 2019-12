Stand: 12.12.2019 08:34 Uhr

Armutsbericht: Jeder Fünfte gilt als arm

In Mecklenburg-Vorpommern gilt noch immer gut jeder Fünfte als arm. Das geht aus dem aktuellen Armutsbericht des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes hervor. Die Armutsquote liegt demnach bei 20,9 Prozent. Sie ist damit binnen eines Jahres gestiegen, bundesweit ist sie hingegen um 0,3 Prozentpunkte auf 15,5 Prozent gesunken. Auch in Brandenburg, Hamburg, Hessen, Schleswig-Holstein und Thüringen gibt es mehr Menschen, die als arm gelten.

Vor allem Kinder betroffen

In ganz Deutschland sind nur 15,5 Prozent von Armut betroffen - die wenigsten in Bayern, die meisten in Bremen. Vor allem Kinder leben im Nordosten in einkommensschwachen Haushalten - fast 28 Prozent. Als Maßnahmen gegen Armut fordert der Paritätische Wohlfahrtsverband in seinem Bericht unter anderem eine sofortige Erhöhung der Hartz-IV-Sätze, eine Neubestimmung des Existenzminimums vor allem für Kinder, einen Mindestlohn von 13 Euro und eine Reduzierung des Eigenanteils für Pflegebedürftige.

Als arm gilt, wer weniger als 60 Prozent des mittleren Einkommens zur Verfügung hat. Für Alleinerziehende mit einem unter 14-jährigen Kind sind das etwa 1.350 Euro, für eine vierköpfige Familie rund 2.200 Euro.

Weitere Informationen Vielen Tagesmüttern in MV droht Altersarmut Tagesmütter und -väter sehen sich von Altersarmut besonders bedroht. An der Seenplatte haben sich Tagesmütter mit dem Jugendhilfeausschuss des Kreises getroffen, um Lösungen zu finden. mehr Soziale Spaltung: Städte in MV besonders betroffen Hartz IV-Empfänger leben in bestimmten Wohngebieten immer öfter unter sich. Nach einer Studie führen Rostock und Schwerin die Entwicklung an. Hier leben Arm und Reich stark voneinander getrennt. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 12.12.2019 | 06:00 Uhr