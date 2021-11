Archäologische Sensation im Klützer Winkel Stand: 15.11.2021 16:05 Uhr Große Aufregung im Heimatverein Klütz: Erst vor Kurzem ist ein junger Mann dem Verein beigetreten, nachdem er seine Liebe zur Geschichte entdeckt hat. Nun hat er einen sensationellen Fund gemacht.

Mit einem Metalldetektor war der Mann auf dem Galgenberg in Boltenhagen unterwegs und stieß dabei auf einen halben Siegelstempel eines Bischofs.

Erster Fund dieser Art in Deutschland

Laut dem Heimatverein Klütz ist es der erste Fund seiner Art überhaupt in Deutschland. Das liegt vor allem auch daran, dass die Siegel nach dem Tod der Bischöfe vernichtet wurden. So konnte nämlich niemand mehr in deren Namen handeln. An dem Siegelstempel sind deswegen auch deutliche Zerstörungsspuren durch eine Klinge zu sehen.

Der Stempel gehörte wohl Bischof Ludolf von Ratzeburg, der das Kloster in Rehna mitbegründet und geleitet hat. Er wurde von der Kirche heiliggesprochen und war eng mit dem Gutsherren von Tarnewitz befreundet. Zwei Jahre vor seinem Tod im Jahr 1250 soll er außerdem noch die Kirche in Klütz geweiht haben.

Ein sensationeller Fund der ganz frühen Landesgeschichte, sagt der Archäologe und Experte für Mittelalter und frühe Neuzeit, Jörg Ansorge. Er schätzt, dass dies überhaupt der erste Fund von einem Mittelalterbischof sei. Unklar ist noch, wo der Stempelsiegel ausgestellt werden soll. Es gibt Überlegungen und Gespräche, den Siegelstempel auf Schloss Bothmer auszustellen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 15.11.2021 | 15:30 Uhr