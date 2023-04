Arbeitsniederlegung in Helios-Kliniken Schwerin Stand: 21.04.2023 05:26 Uhr Die Gewerkschaft ver.di hat alle Beschäftigten der Helios-Kliniken in Schwerin zum Streik am Freitag aufgerufen. Ver.di fordert 10,5 Prozent mehr Lohn für die Mitarbeiter.

Der schon am Donnerstag begonnene Streik in den Helios-Kliniken Schwerin soll noch ausgeweitet werden. Am Donnerstag hatten nur die Fachkräfte in OP und Anästhesie ihre Arbeit niedergelegt. Die Gewerkschaft ver.di hat am Freitag sämtliche Mitarbeiter des Klinikums zum Streik aufgerufen. Einem Kliniksprecher zufolge ist die Notversorgung weiter sichergestellt.

Gewerkschaft will 10,5 Prozent mehr Lohn

Ver.di will in den Tarifverhandlungen mehr Druck aufbauen. Die Forderung bleibt gleich: 10,5 Prozent mehr Lohn, mindestens 500 Euro monatlich mehr. Anfang April hatte die Helios-Leitung fünf Prozent in zwei Schritten und 2.000 Euro Inflationsprämie angeboten. Die inzwischen vierte Verhandlungsrunde ist am kommenden Mittwoch geplant.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 21.04.2023 | 05:30 Uhr