Arbeitnehmer in MV arbeiten mehr als der Bundesdurchschnitt

Erwerbstätige in Mecklenburg-Vorpommern haben im vergangenen Jahr 31 Stunden mehr gearbeitet als der Bundesdurchschnitt. Wie das Statistische Amt MV am Donnerstag mitteilte, leisteten in MV 760.200 Erwerbstätige insgesamt 1.043,8 Millionen Arbeitsstunden. Die durchschnittliche jährliche Pro-Kopf-Arbeitszeit betrug 1.373 Stunden je Erwerbstätigen und damit zwei Stunden weniger als im Vorjahr. Im deutschen Durchschnitt betrug die Arbeitszeit je Erwerbstätigen 1.342 Stunden. Sie sank um fünf Stunden gegenüber dem Vorjahr 2022.

