Aquarium in Berlin geplatzt - Betreiber in MV unbesorgt Stand: 16.12.2022 14:56 Uhr Am Freitagmorgen ist in Berlin das riesige Aquarium "Aquadom" in einem Hotel geplatzt. 1.000 Kubikmeter Wasser liefen aus. Betreiber von Großaquarien in Mecklenburg-Vorpommern fürchten keine derartigen Unfälle.

Das größte Aquarium in Mecklenburg-Vorpommern - im Ozeaneum in Stralsund - sei zwar vom Volumen her mehr als doppelt so groß wie das geplatzte Aquarium in Berlin, allerdings sei es ganz anders aufgebaut, hieß es. Es fasst laut Betreiber 2,65 Millionen Liter Wasser, die aber nicht freistehend, sondern durch seitlich an den Wänden abgestützte Sichtfenster betrachtet werden können. Außerdem würden alle Aquarien im Ozeaneum regelmäßig von externen Firmen auf Materialermüdungen überprüft, so eine Ozeaneum-Sprecherin.

Videos 1 Min Groß-Aquarium in Berlin geplatzt Der "Aqua-Dom" war mit rund einer Million Liter Wasser und 1.500 Fische gefüllt. Zur Ursache gibt es noch keine Erkenntnisse. 1 Min

Tröpfeln würde undichte Stellen anzeigen

Aufgrund der anderen Bauweise könnten die Beckenscheiben gar nicht platzen. Undichtigkeiten würden sich zunächst durch Tröpfeln bemerkbar machen, sodass man reagieren könne. Ähnlich verhält es sich im Müritzeum in Waren. Dort ist das größte Aquarium zwar wesentlich kleiner als in Stralsund. Allerdings hat es auch ein immerhin sechs Meter hohes Sichtfenster und diese Acrylglasscheibe ist immerhin 27 Zentimeter dick.

Zwei Leichtverletzte in Berlin - Ursache Materialermüdung?

Das Zerbersten des "Aquadoms" in Berlin könnte durch Materialermüdung verursacht worden sein. Erste Anzeichen sprächen dafür, sagte die Berliner Innensenatorin Iris Spranger (SPD). Der riesige Glaszylinder mit rund 1.500 Fischen fasste rund eine Million Liter Wasser und stand im Lichthof eines Hotels. Durch das Aquarium hindurch führte ein Fahrstuhl. Zwei Menschen wurden leicht verletzt.

Weitere Informationen Ozeaneum: Aquarium-Umbau abgeschlossen Das Ozeaneum in Stralsund ist um eine Attraktion reicher: Auf dem Grund des renovierten Schwarmfischbeckens liegt nun ein elf Meter langer Wrack-Nachbau. Dort tummeln sich bereits wieder Fische. mehr Tierpark Wolgast: Peene-Aquarium ist eröffnet In den sieben Becken des Aquarienhauses werden mehrere heimische Fischarten gezeigt - unter anderem der fast 30 Jahre alte Aal "Herbert". mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 16.12.2022 | 15:00 Uhr