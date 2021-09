Apfelernte in MV beginnt: Schlechte Erträge erwartet Stand: 06.09.2020 06:00 Uhr In Mecklenburg-Vorpommern beginnt heute die Apfelernte. Die Anbauer erwarten für dieses Jahr jedoch unterdurchschnittliche Erträge.

Boskoop, Elstar oder Braeburn – das Angebot an Äfpeln aus dem Land ist vielfältig. Der Apfel ist zudem die flächenmäßig wichtigste Obstkultur in Mecklenburg-Vorpommern. Etwa 85 bis 90 Prozent der Ernte werden weiterverarbeitet, zum Beispiel zu Saft, Mus oder Kindernahrung oder getrocknet etwa für Müsli. Deutschlandweit werden etwa nur 25 bis 30 Prozent weiterverarbeitet und der Rest als Obst verkauft. Außerdem werden in Mecklenburg-Vorpommern im Bundesvergleich die meisten Bioäpfel angebaut.

Schlechtere Apfelernte als im Vorjahr erwartet

Landesweit bauen etwa 25 Betriebe Äpfel an. Sie rechnen bei der kommenden Apfelernte mit insgesamt rund 20.000 Tonnen. Der Durchschnittswert der vergangenen 10 Jahre liegt bei allerdings 32.500 Tonnen. Grund für diese schlechten Aussichten ist das Wetter. Ende April gab es Frostnächte, was dazu geführt hat, dass Blütenknospen erfroren sind. Während der Blütezeit war es dann meistens feucht und kalt und die Bienen als Bestäuber waren weniger aktiv.

