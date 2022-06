Stand: 17.06.2022 05:05 Uhr Apfelbauern in MV blicken optimistisch auf die Ernte

Nach der schwachen Apfelernte 2021 sind die Obstanbauer in Mecklenburg-Vorpommern für dieses Jahr optimistisch. Der Fruchtansatz in den Apfelplantagen sei landesweit sehr gut, sagte der Obstbauberater der mehrheitlich landeseigenen LMS Agrarberatung, Rolf Hornig, der Deutschen Presse-Agentur. "Es sieht deutlich besser aus als im vergangenen Jahr", sagte er. 2021 habe kaltes Wetter im April und Mai die Honigbienen und Wildinsekten daran gehindert, in großen Mengen auszuschwärmen und die Blüten zu bestäuben. Der April 2021 sei der kälteste seit 40 Jahren gewesen. | 17.06.2022 05:05