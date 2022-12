Stand: 28.12.2022 15:57 Uhr Anzahl der Grippefälle in Mecklenburg-Vorpommern weiter hoch

Die Anzahl der nachgewiesenen Grippeinfektionen in Mecklenburg-Vorpommern ist in diesem Jahr fast 900-mal so hoch im Vergleich zum Vorjahr zur gleichen Zeit. Das meldet das Landesamt für Gesundheit und Soziales, kurz Lagus. Mehr als 8.000 Influenza-Infektionen wurden in dieser Saison bereits in den Laboren des Landes nachgewiesen. 2021 waren es 9 Fälle. Außergewöhnlich ist auch das frühe Auftreten der Infektionen: Allein in der vorletzten Kalenderwoche sind fast 2.900 Fälle gemeldet worden. In der Saison 2017/2018, in der die bislang schwerste Grippewelle der vergangenen zehn Jahre auftrat, wurde erst im März mit rund 1.900 Fällen eine Höchstzahl gemeldet.

