Stand: 11.12.2023 14:44 Uhr "Anwalt für die Bürger": Matthias Crone beantwortet Ihre Fragen

Wenn Bürgerinnen und Bürger den Eindruck haben, dass Ämter, Verwaltungen oder Behörden Ihnen nicht helfen oder ungerecht entscheiden, hilft der Bürgerbeauftragte des Landes, Matthias Crone. Seit 2012 hilft er in sozialen Angelegenheiten, im Umgang mit Ämtern und Anträgen, schlichtet und hat schon so manchen Behördenmarathon beenden können. Crone sieht sich selbst als "Anwalt für die Bürger". Er setzt sich für ihre Belange ein. Regelmäßig war er mit seinem Team im Land unterwegs und lädt zur Bürgersprechstunde ein.

Sie brauchen Rat? Stellen Sie Ihre Frage

Eine ganz besondere Sprechstunde gibt es am 18. Dezember: Zum letzten Mal ist Crone in seiner Funktion als Bürgerbeauftragter im NDR Landesfunkhaus in Schwerin zu Gast, bevor er in den Ruhestand geht. In der Sendung "Der Tag" bei NDR 1 Radio MV beantwortet er Ihre Fragen. Am Abend ist er ab 19.30 Uhr im Nordmagazin zu sehen. Stellen Sie Ihre Frage an den Bürgerbeauftragten schon jetzt über das unten stehende Formular.

Dieses Thema im Programm: Der Tag | 18.12.2023 | 16:05 Uhr