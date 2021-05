Stand: 16.05.2021 08:30 Uhr Anti-Israel-Demonstrationen in Schwerin und Rostock

Insgesamt rund 230 Menschen haben im Land gegen die Eskalation im Nahost-Konflikt demonstriert. In Schwerin kamen dazu rund 100 Teilnehmer zusammen - in Rostock waren es rund 130. Nach Informationen von NDR1 Radio MV schwenkten die Demonstranten in der Hansestadt palästinensische Fahnen und Flaggen der Freien Syrischen Armee. Die Kundgebungen verliefen nach Polizeiangaben friedlich. | 16.05.2021 08:30