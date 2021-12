Stand: 09.12.2021 05:21 Uhr Anti-Corona-Proteste in Wolgast und Schwerin

In Wolgast und in Schwerin haben sich am Mittwochabend erneut Kritiker und Gegner staatlicher Corona-Maßnahmen versammelt. In Wolgast nahmen daran rund 650 Menschen teil, wie die Polizei mitteilte. Eine Vielzahl der Teilnehmer habe sich nicht an die Maskenpflicht gehalten, weshalb die Polizei den Aufzug zwischenzeitlich stoppen musste. In Schwerin beteiligten sich etwa 300 Menschen an den Protesten. Die verfügten Auflagen wurden laut Polizei von den Teilnehmern eingehalten. Die Versammlungen verliefen friedlich. | 09.12.2021 05:21