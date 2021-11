Anti-Corona-Maßnahmen: Kabinett setzt auf Drittimpfungen Stand: 02.11.2021 05:50 Uhr Die geschäftsführenden Ministerinnen und Minister nehmen sich noch einmal die Anti-Corona-Maßnahmen vor. Im Mittelpunkt stehen die Drittimpfungen im Pflegebereich.

Mecklenburg-Vorpommerns Landesregierung berät heute auf ihrer Kabinettssitzung über weitere Maßnahmen zum Schutz vor Covid-19-Erkrankungen. Es geht vor allem um die Situation von Bewohnern und Personal in Pflegeheimen. Thema im Kabinett dürfte auch die Forderung von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sein, die Impfzentren wieder zu öffnen.

Gezielte Maßnahmen sollen Impfungen voranbringen

Die Landesregierung setzt vor allem auf die auch als "Booster" bekannten Auffrischungsimpfungen. Nach Auskunft von Stefanie Drese (SPD) impfen schon jetzt mobile Teams und Hausärzte Bewohner und Personal in Pflegeheimen. Künftig sollen gezielt Einrichtungen besucht werden, in denen es noch keine Impfungen gegeben hat. Zudem ist geplant, verstärkt Menschen anzusprechen, die noch gar nicht geimpft sind.

Drese: Impfpflicht in der Pflege kurzfristig nicht umsetzbar

Eine Impfpflicht in Pflegeeinrichtungen kommt nach Aussagen der Sozialministerin wegen rechtlicher Hürden als kurzfristige Maßnahme nicht infrage. Drese hatte als Reaktion auf mehrere Corona-Ausbrüche in Pflegeeinrichtungen im Land die verpflichtende Impfung für dort Beschäftigte ins Spiel gebracht. Damit sollten die Menschen geschützt werden, die besonders anfällig für eine Corona-Infektion sind, wie etwa Bewohner von Seniorenheimen. Die Impfpflicht muss laut Drese bundesweit im Infektionsschutzgesetz geregelt werden. Wegen juristischer Schwierigkeiten sei das in diesem Winter voraussichtlich noch nicht zu erreichen, räumte sie ein.

