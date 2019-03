Stand: 01.03.2019 08:35 Uhr

"Anthrax" in Zislow: 20 Einwohner vorgeladen

Die Polizei hat im Fall des vermeintlichen Anthrax-Briefs in Zislow bei Malchow (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) neue Ermittlungsansätze. Diese hätten sich nach Vernehmungen vor Ort ergeben, so eine Polizeisprecherinam Freitag. Die Beamten hatten am 20 Einwohner vorgeladen, außerdem wurden Schrift- und Speichelproben genommen. Die Auswertung werde einige Zeit in Anspruch nehmen, hieß es.

Brief mit Pulver löst Großeinsatz aus

Der parteilose Bürgermeister Uwe Albrecht hatte am 7. Februar einen verdächtigen Brief mit weißem Pulver erhalten. Das Schreiben mit der Aufschrift "Anthrax" hatte einen Großalarm in dem 200-Einwohner-Dorf ausgelöst. Labortests ergaben jedoch, dass das Pulver harmlos war. Die Polizei ermittelt wegen Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten.

Jahrelanger Streit in der Gemeinde

Seit Jahren brodelt es in der Gemeinde Zislow. Der Streit dreht sich unter anderem um den gemeindeeigenen Campingplatz. Ein Wirtschaftsprüfer soll sich das Unternehmen jetzt genauer anschauen. Die Rechtsaufsichtsbehörde des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte hat der Gemeindevertretung in Zislow zudem eine Mediation empfohlen.

