Ansteckung bei illegaler Party bei Bad Doberan: Gäste gesucht Stand: 09.04.2021 04:55 Uhr Hohenfelde bei Bad Doberan: Was als kleine, aber illegale Feier in einer Kiesgrube begann, könnte für die Region weitreichende Folgen haben. Nachweislich fünf junge Menschen haben sich mit Corona infiziert.

Der Landkreis Rostock sucht nun die anderen jungen Leute, die an der Feier teilgenommen haben. Um die 20 sollen es insgesamt gewesen sein. Sie sollen sich ganz dringend beim Gesundheitsamt melden, es geht darum, die Infektionskette zu unterbrechen und die Ausbreitung des Virus zu stoppen. Um dem noch mehr Nachdruck zu verleihen hat der Landkreis jetzt eine Allgemeinverfügung gegen Teilnehmerinnen und Teilnehmer der illegalen Feier erlassen. Die besagt, dass sich alle, die daran teilgenommen haben, in Quarantäne begeben müssen.

Britische Mutation - drei Schulen betroffen

Bereits jetzt sind von den Infektionen mit der gefährlicheren, britischen Mutation drei Schulen in Bad Doberan betroffen, die Befürchtung ist, dass sich durch weitere, unerkannte Fälle das Virus weiter verbreitet und sich in der Folge noch deutlich mehr Einschränkungen für die Region ergeben. Offenbar hatten am Karfreitag Anwohner die illegale Party entdeckt und die Polizei gerufen. Als die Beamten ankamen, liefen die Gäste weg. Zunächst hatte dem niemand eine größere Bedeutung beigemessen - bis erste Infektionen auftauchten und sich ein Zusammenhang mit der Feier herstellen ließ.

