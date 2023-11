Stand: 24.11.2023 13:30 Uhr Anschlagsdrohung gegen "Komplex"- Staatsschutz ermittelt

Eine Musikveranstaltung im linken Kulturzentrum "Komplex" in Schwerin ist wegen eines Drohschreibens verschoben worden. Darin wurde ein Anschlag auf die für Freitagabend geplante Party angekündigt.

Das linke Kulturzentrum "Komplex" in der Schweriner Altstadt hat eine für heute Abend geplante Veranstaltung bis auf weiteres verschoben. Hintergrund der Maßnahme ist ein bereits am Montag eingegangenes Schreiben, in dem mit einem Anschlag gedroht wird. Auf ihrer Internetseite teilen die Veranstalter der geplanten Drum-and-Bass-Party mit, dass die Drohung offensichtlich aus der rechtsextremen Szene komme. Nach Beratungen hatten sich die Bewohner der alternativen Wohn- und Kulturstätte am Mittwoch dazu entschieden, bei der Polizei Anzeige zu erstatten.

Rechte Schmierereien entdeckt

Weitere Details zum Inhalt des Schreibens sind nicht bekannt. Der ermittelnde Staatsschutz hat den Betreibern des "Komplex" zu Verschwiegenheit geraten. In dem Schweriner Kulturzentrum finden unter anderem auch Vorträge und Workshops zum Thema Rechtsextremismus in Mecklenburg-Vorpommern statt. Vor einigen Wochen wurden im "Komplex" bereits die Toiletten mit Hakenkreuzen beschmiert. In die Wand des Gebäudes wurde "Das Haus muss fallen" geritzt, gaben Bewohner an. Polizei und Staatsschutz ermitteln nun wegen Störung des öffentlichen Friedens und wegen verfassungsfeindlicher Äußerungen in besagtem Drohschreiben. Die kurzfristig abgesagte Tanz-Veranstaltung soll bald nachgeholt werden.

