Stand: 30.05.2022 16:19 Uhr Annalise-Wagner-Preis geht an Kinderbuch-Reihe

Die Kinderbuch-Reihe "Robin vom See" von Ulrich Fasshauer wird in diesem Jahr mit dem Annalise-Wagner-Preis ausgezeichnet. Zum ersten Mal geht der Preis damit an Kinderliteratur. Die Jury wählte "Robin vom See" aus 68 Einreichungen aus, weil sie "im Sinne der Stifterin Sympathie für die Region und ihre Menschen verbindet", heißt es in der Jurybegründung. Der regionale Literaturpreis ist mit 2.500 Euro dotiert und wird von der Annalise-Wagner-Stiftung aus Neubrandenburg zum 31. Mal vergeben. | 30.05.2022 16:14