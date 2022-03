Anlaufstelle für Geflüchtete in MV wird Thema im Innenausschuss Stand: 21.03.2022 14:00 Uhr In Mecklenburg-Vorpommern hatte es Verwirrung um den möglichen Standort der zentralen Anlaufstelle gegeben. Jetzt soll sie in Stern Buchholz bei Schwerin entstehen.

Nach einigen Unklarheiten steht inzwischen fest: Die zentrale Anlaufstelle des Landes für Geflüchtete aus der Ukraine soll in Stern Buchholz bei Schwerin entstehen. Dort sollen die ankommenden Menschen mit Lichtbildern und Fingerabdrücken registriert, kurzfristig untergebracht und anschließend auf die Kommunen verteilt werden. Die zentrale Anlaufstelle ist ein Angebot des Landes, um die Landkreise und kreisfreien Städte bei der Registrierung der Geflüchteten zu entlasten.

Ursprünglich war Rostock als Standort vorgesehen. Die damit verbundene Fehlkommunikation soll in den kommenden Tagen Thema im Innenausschuss werden.

Schwerin statt Rostock

Zuerst war die Rostocker Hansemesse als Standort vorgesehen. Weil dort jedoch die technischen Voraussetzungen für die Registrierung der ankommenden Menschen nicht ausreichen, hieß es daraufhin in einer Stellungnahme des Innenministeriums, dass die zentrale Erstregistrierung stattdessen im Foyer eines Schweriner Hotels erfolgen solle. In der Stadtverwaltung der Landeshauptstadt wusste man nichts von den Plänen für das Hotel. Der für Integration zuständige Dezernent Andreas Ruhl wies die Ankündigung des Ministeriums daraufhin als Falschmeldung zurück.

Opposition: "Solche Pannen können wir uns nicht erlauben"

Kritik für die Kommunikationspanne kommt jetzt aus der Opposition. "Wir können uns das nicht leisten", sagte der Vorsitzende der FDP-Fraktion im Landtag, René Domke, im Gespräch mit dem Nordmagazin. "Wir wissen nicht, was noch alles auf uns zukommen wird, und Ehrenamtliche sind darauf angewiesen, dass sie schnelle und verlässliche Informationen bekommen." Die Entscheidung für Stern Buchholz könne er nachvollziehen. Er sei jedoch dafür, die Liegenschaft für eine langfristige Nutzung herzurichten. Ähnlich sieht es auch Marc Reinhardt (CDU), der Mitglied des Innenausschusses ist. "Solche Pannen können wir uns nicht erlauben", sagte er. "Die Landesregierung ist gut daran beraten, klar zu kommunizieren", so Reinhardt weiter. Das Thema soll im Innenausschuss noch einmal aufgearbeitet.

AUDIO: Erstaufnahme des Landes in Schwerin (1 Min) Erstaufnahme des Landes in Schwerin (1 Min)

Innenminister Pegel (SPD) entschuldigt sich

Das Innenministerium sucht derweil nach weiteren Liegenschaften rund um den neu bestimmten Standort Stern Buchholz. "Das, was wir bisher an Platz in der Erstaufnahmeeinrichtung haben, würde nicht reichen, um diese große Zahl an Menschen zu registrieren", sagte Innenminister Christian Pegel (SPD) im NDR Interview. Für die Unklarheiten, die es zuvor rund um die Standortsuche gegeben hat, entschuldigte sich der Minister. "Das war eine Kommunikationspanne", sagte er. "Das tut mir sehr Leid", so Pegel.

5.000 Flüchtlinge offiziell im Land

Knapp 5.000 ukrainische Flüchtlinge - fast ausschließlich Frauen und Kinder - haben seit Kriegsbeginn offiziell in Mecklenburg-Vorpommern eine vorläufige Bleibe gefunden. Innenminister Pegel schätzt, dass im Land bis zu 1.300 Flüchtlinge dazukommen, die bei Freunden und Verwandten untergekommen sind und bisher nicht erfasst wurden. Das müssen sie auch nicht unbedingt, denn die Einreise nach Deutschland kann ohne Visum passieren.

Dieses Thema im Programm: Die Nachrichten | 21.03.2022 | 15:00 Uhr