Stand: 27.03.2021 13:55 Uhr Anklam: Zeugen gesucht nach Angriff auf Demokratiebahnhof

Nach einem Angriff auf den Demokratiebahnhof in Anklam sucht die Polizei nach Zeugen. Wie eine Sprecherin am Sonnabend mitteilte, haben Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch mehrere Scheiben des Gebäudes eingeworfen und die Fassade beschmiert. Die Farbe ließ sich nach Polizeiangaben jedoch ohne großen Aufwand wieder entfernen. Den Schaden schätzen die Ermittler auf mindestens 250 Euro. Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen. | 27.03.2021 13:55