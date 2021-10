Stand: 04.10.2021 15:33 Uhr Anklam: Vorpommersche Landesbühne geht in neue Spielzeit

Die Vorpommersche Landesbühne hat die neue Spielzeit in Anklam vorgestellt. Unter neuer Leitung stehen elf Neuinszenierungen auf dem Programm. Mit der Komödie "Der Gott des Gemetzels" geht es in knapp zwei Wochen los. Außerdem feiern das Märchen "Rumpelstilzchen" und Shakespeares "Hamlet" Premiere. Auch alt bekannte Stücke wie die "Weihnachtsgans Auguste" und "Bei der Feuerwehr wird der Kaffee kalt" sind wieder Bestandteil des Programms. Höhepunkte sollen erneut die Vineta-Festspiele in Zinnowitz und die Produktion "Die Peene brennt" werden. Im August wurde der frühere Intendant Martin Schneider durch ein neues Leitungsteam ersetzt. | 04.10.2021 15:32

