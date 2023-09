Stand: 18.09.2023 06:17 Uhr Anklam: Vier Verletzte und 60.000 Euro Schaden bei Verkehrsunfall

Auf der B109 zwischen Neu Koserow und Anklam hat sich am Sonntagmittag ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Laut Polizei stieß ein 51-Jähriger mit seinem Auto während eines Überholmanövers mit einem VW im Gegenverkehr zusammen. Dadurch sei er ins Schleudern geraten und gegen einen weiteren Wagen auf der Gegenfahrbahn geprallt. Der 51-Jährige und seine Beifahrerin seien dabei leicht verletzt worden. Der 80-jährige Fahrer des VW und seine 79-jährige Beifahrerin seien in ihrem Auto eingeklemmt und von Feuerwehrleuten befreit worden. Sie seien mit schweren, aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Insassen des dritten beteiligten Wagen blieben unverletzt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 60.000 Euro.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 18.09.2023 | 06:00 Uhr