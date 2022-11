Stand: 20.11.2022 08:19 Uhr Anklam: Trauerfeier für Intendanten Wolfgang Bordel

Mit einer Trauerfeier wird heute an den verstorbenen, langjährigen Intendanten der Vorpommerschen Landesbühne, Wolfgang Bordel, erinnert. Die Feier findet im Theater Anklam statt. Bordel hatte die Bühne insgesamt 36 Jahre lang geleitet, bevor er sich vor drei Jahren aus Altersgründen zurückgezogen hatte. Der im Alter von 71 Jahren verstorbene Bordel hatte vor 26 Jahren die Vineta-Festspiele erfunden und die Geschichten um die versunkene Stadt lange geschrieben und selbst inszeniert. Durch die Sommerbespielung auf Usedom und mit Open Airs hatte er das Theater in der Kleinstadt Anklam über die Wende gerettet und die Theaterlandschaft in Vorpommern maßgeblich geprägt.

