Anklam: Rübenkampagne startet

In der Anklamer Zuckerfabrik werden heute die ersten Lkw mit Zuckerrüben erwartet - es ist der Auftakt der diesjährigen Rübenkampagne. Bis zum Januar werden die Rüben unter anderem zu Zucker verarbeitet. Eine Probebohrung hatte einen mit 18 Prozent vergleichsweise hohen Zuckergehalt festgestellt. Der Ertrag wird sich nach Angaben der Zuckerfabrik in Anklam also auf Vorjahresniveau einpendeln. Jeden Tag will die Fabrik rund 13.000 Tonnen Zuckerrüben verarbeiten - das sind etwa 1.000 Tonnen mehr als im Vorjahr. | 08.09.2020 06:28