Stand: 18.03.2021 11:42 Uhr Anklam: Neunjährige von Lastwagen angefahren

Ein neunjähriges Mädchen ist in der Nähe von Anklam (Kreis Vorpommern-Greifswald) von einem Lastwagen erfasst und schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei überquerte sie am Donnerstagmorgen zunächst die B197. Dann sei sie umgekehrt und dabei von dem Lkw eines 61-Jährigen erfasst worden, obwohl dieser seine Geschwindigkeit gesenkt hatte. Das Mädchen wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. | 18.03.2021 11:41