Stand: 16.10.2020 19:05 Uhr Anklam: Lehrkraft mit Coronavirus infiziert

An der Schiller-Schule in Anklam ist eine Lehrkraft positiv auf Covid-19 getestet worden. Der Kreis Vorpommern-Greifswald hat für die Kontaktpersonen - 99 Schülerinnen und Schüler aus vier Klassen sowie zwölf Lehrkräfte - eine umgehende 14-tägige Quarantäne angeordnet. Die Schule wird nach Kreisangaben nicht geschlossen. Für die anderen Schüler sei der Unterricht gewährleistet, so ein Sprecher. Die Eltern würden rechtzeitig informiert, wo und wann die Abstriche vorgenommen werden. | 16.10.2020 19:05