Stand: 29.11.2020 13:41 Uhr Anklam: Landesbühne spielt Weihnachtsmärchen im Theater

Nach dem Beschluss des MV-Gipfels, Weihnachtsmärchen-Aufführungen der Theater vor Schülern zu erlauben, nimmt die Vorpommersche Landesbühne am Dienstag den Spielbetrieb auf. Die Kindervorstellungen starten am 1. Dezember im Theater Anklam, im gelben Theater "Die Blechbüchse" in Zinnowitz und in der Barther Boddenbühne, wie das Theater am Sonntag mitteilte. Für die rund 65 Kindervorstellungen lagen den Angaben zufolge 3.500 Buchungen vor. Die Theater mussten Anfang November im Zuge des Teil-Shutdowns schließen. | 29.11.2020 13:41