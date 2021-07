Stand: 16.07.2021 15:00 Uhr Anklam: Grundsteinlegung für neues Krankenhaus

In Anklam ist der Grundstein für ein neues Krankenhaus gelegt worden. Es entsteht direkt neben der jetzigen Klinik. Das Land und die Ameos-Gruppe investieren 30 Millionen Euro. Mit dem Neubau sollen die Bedingungen für Patienten und Mitarbeiter deutlich verbessert werden, sagte der Vorstandsvorsitzende der Ameos-Gruppe. Die positive Entwicklung des Anklamer Kankenhauses rechtfertige die Investition. So wurden 2019 5.500 Patienten stationär behandelt. Das sind fast 40 Prozent mehr als im Jahr 2015. In diesem Zeitraum habe sich zudem die Zahl der amulanten Behandlungen verdoppelt. In dem Neubau, der 2024 fertig sein soll, werden außer einer Notfallambulanz auch die Kinder- und Jugendmedizin, die Chirurgie, die Frauenheilkunde und die Innere Medizin untergebracht. Der denkmalgeschützte Altbau wird weiter betrieben. Die Anklamer Klinik versorgt nach Angaben von Ameos 45.000 Menschen. | 16.07.2021 15:00