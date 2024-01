Stand: 25.01.2024 15:35 Uhr Anklam: Garnelenproduktion schließt

In Anklam schließt die Garnelenproduktion. Die Fraktal GmbH begründet diesen Schritt mit einem Mangel an qualifizierten Fachkräften. Das Unternehmen wurde 2015 als Start-up gegründet und hat Garnelen in einem eigens entwickelten Verfahren hergestellt. Der Betrieb konnte in der Aquakultur bis zu 15 Tonnen der Meerestiere im Jahr produzieren. Die Garnelen wurden unter der Marke Nordic Crown vermarktet.

