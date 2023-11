Stand: 22.11.2023 17:05 Uhr Anklam: Festnahme nach Überfall auf Löwenapotheke

Nach dem Überfall auf die Löwenapotheke in Anklam am vergangenen Freitag konnte die Polizei am Dienstag einen 18-jährigen Tatverdächtigen festnehmen. Mehrere Zeugen hatten Hinweise gegeben. Laut Polizei habe der junge Mann mit seiner Tat geprahlt. Die Ermittler konnten bei ihm die mutmaßliche Tatwaffe, eine Softairwaffe, sicherstellen. Er hatte damit einen Angestellten bedroht und so die Herausgabe von Geld erzwungen. Vom Amtsgericht in Pasewalk wurde Untersuchungshaft in der JVA Neustrelitz angeordnet.

