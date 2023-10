Stand: 16.10.2023 13:58 Uhr Anklam: Einzige Zuckerfabrik in MV hat Schwierigkeiten

In der Anklamer Zuckerfabrik gibt es Probleme bei der diesjährigen Rübenkampagne. Es werden nicht so viele Zuckerrüben verarbeitet, wie erwartet. Dabei spielen mehrere Gründe eine Rolle: So habe sich die Reparatur von Maschinen verzögert, der technische Leiter sei verstorben und es käme zu Engpässen bei der Anlieferung, heißt es. Positiv: Der Zuckergehalt der Rüben ist im sonnig-warmen September gestiegen. Er bewegt sich nun bei 17.5 Prozent - zu Beginn der Saison lag er bei 15 Prozent.

