Stand: 02.08.2020

Anklam: Brandstiftung im Hausflur eines Mehrfamilienhauses

In der Nacht von Sonnabend auf Sonntag ist in einem Mehrfamilienhaus in Anklam (Landkreis Vorpommern-Greifswald) ein im Hausflur stehender Kinderwagen von einem unbekannten Täter in Brand gesteckt worden. Danach griff das Feuer auf mehrere verlegte Kabel über, der Qualm zog bis in den 6. Stock des Treppenhauses. 25 Menschen mussten in Sicherheit gebracht werden. Die Feuerwehr konnte den Brand rechtzeitig löschen, der Sachschaden liegt bei rund 25.000 Euro. Die Polizei Anklam ermittelt nun wegen Brandstiftung. | 02.08.2020 06:29