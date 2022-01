Stand: 24.01.2022 15:20 Uhr Anklam: Biberdamm gefährdet Gebäude des Landratsamtes

In Anklam bauen Biber in einem mittelalterlichen Gang unter der Stadt seit Dezember immer wieder einen Damm. Davon betroffen ist auch der Keller des Landratsamtes. Es bestehe die Gefahr, dass Feuchtigkeit in das Mauerwerk einzieht und die Statik des Gebäudes gefährde, so der Wasser- und Bodenverband Untere Peene. Aktuell wird versucht, die Straße aufzugraben, um an das Biberbauwerk heranzukommen. Allein das Aufreißen der Straße koste fast 10.000 Euro. | 24.01.2022 15:20