Stand: 03.05.2023 15:23 Uhr Anklam: 36-Jähriger nach Messerattacke schwer verletzt

In Anklam ist ein 36-jähriger Mann bei einer gewaltsamen Auseinandersetzung niedergestochen und schwer verletzt worden. Er wurde laut Polizei in eine Klinik gebracht, jedoch bestehe keine Lebensgefahr. Der Geschädigte habe sich mit einer Gruppe von Männern in einer Wohnung aufgehalten und sei dieser nach einer Auseinandersetzung verwiesen worden. Kurze Zeit später sei er mit Stichwunden wieder aufgetaucht. Die anderen Beteiligten werden als Zeugen betrachtet und sollen nach Ausnüchterung genauer befragt werden. Bei Durchsuchungen der Wohnungen von zwei Beteiligten seien Betäubungsmittel und Utensilien für den Drogenkonsum sichergestellt worden. Eine Tatwaffe konnte bisher nicht gefunden werden. Die Kriminalpolizei ermittelt gegen Unbekannt wegen gefährlicher Körperverletzung.

