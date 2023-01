Stand: 05.01.2023 19:12 Uhr Anklam: 13-Jähriger erleidet schwere Verletzungen bei Böllerunfall

In Anklam hat sich am Donnerstag ein 13-Jähriger beim Hantieren mit einem Böller schwere Verletzungen an der Hand zugezogen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatte der Jugendliche im Stadtpark einen Böller gefunden und versucht, diesen anzuzünden. Als der Böller nicht explodierte, nahm er ihn erneut auf und hielt in die Höhe. Dabei detonierte der Böller. Ein Daumenglied wurde abgetrennt, an zwei weitere Fingern entstanden erhebliche Wunden. Der 13-Jährige kam zur Behandlung in ein Krankenhaus.

