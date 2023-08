Stand: 15.08.2023 06:29 Uhr Anklam: 100.000 Euro Schaden bei Verkehrsunfall mit Traktor

Am Montagabend ist bei dem Zusammenstoß eines Transporters und eines Traktors mit Anhänger auf der B109 bei Anklam ein Sachschaden von etwa 100.000 Euro entstanden. Laut Polizei setzte der 43-jährige Fahrer des Transporters kurz vor einer Kreuzung zum Überholen eines vor ihm fahrenden Autos und des Traktors an - trotz bestehendem Überholverbot. Dabei habe er übersehen, dass der 40-jährige Traktorfahrer schon dabei war, nach links abzubiegen und sei in der Folge frontal mit diesem kollidiert. Niemand wurde verletzt, doch beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 15.08.2023 | 09:30 Uhr