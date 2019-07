Stand: 10.07.2019 10:13 Uhr

Anklage gegen Leonies Stiefvater zugelassen

Ein halbes Jahr nach dem Tod der sechsjährigen Leonie aus Torgelow (Kreis Vorpommern-Greifswald ) hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen den Stiefvater erhoben. Das Landgericht Neubrandenburg hat die Anklage zugelassen. Dem zur Tatzeit 27 Jahre alten Mann werden "Mord durch Unterlassen" und sieben Fälle der Misshandlung von Schutzbefohlenen vorgeworfen.

Angeklagter bestreitet die Vorwürfe

Leonies 28-jähriger Stiefvater sitzt in Untersuchungshaft. Ihm wird vorgeworfen, seine Stieftochter erst misshandelt und danach nicht rechtzeitig medizinische Hilfe geholt zu haben. Leonie wurde am 12. Januar dieses Jahres von Rettungssanitätern tot in der elterlichen Wohnung in Torgelow aufgefunden. Ihr Stiefvater hatte daraufhin erklärt, die Sechsjährige sei die Treppe hinuntergefallen. Die Ermittlungen hätten aber ergeben, dass die Verletzungen des Mädchens nicht zu einem Treppensturz passen, so die Staatsanwaltschaft. Leonies Stiefvater bestreitet die Vorwürfe.

