Angriff auf die IT-Systeme der Stadtwerke in Wismar

Die Stadtwerke in Wismar sind Opfer eines Cyberangriffes geworden. Das wurde am Donnerstag bei der Sitzung der Bürgerschaft bekannt. Schon am Dienstagmorgen hatten sich demnach bisher Unbekannte in die IT-Systeme des städtischen Energieversorgers gehackt. Nach Angaben der Stadtwerke sei die Strom-, Gas-, Wasser- und Wärmeversorgung aber sichergestellt. Ob Daten gestohlen wurden, ist noch nicht bekannt. Cybersicherheitsexperten arbeiten an der Aufklärung. | 01.10.2021 07:41