Angriff auf Israel: Online-Material für Schulen in MV Stand: 16.10.2023 10:23 Uhr Der Großangriff der islamistischen Hamas auf Israel ist auch an Mecklenburg-Vorpommerns Schulen Thema. Das Bildungsministerium unterstützt Lehrkräfte und Schüler mit online bereitgestelltem Material.

Das Bildungsministerium Mecklenburg-Vorpommerns stellt Lehrkräften im Land eine Online-Materialsammlung für das Erklären des Angriffs auf Israel zur Verfügung. Das Institut für Qualitätsentwicklung des Ministeriums habe altersangemessene Inhalte zu dem folgenschweren Angriff, dem Nahostkonflikt und seinen historischen Ursachen zusammengestellt.

Material auch für Schüler geeignet

An den Schulen in Mecklenburg-Vorpommern beginnt heute nach einer Woche Herbstferien wieder der Unterricht. Mit dem Onlineangebot will das Ministerium es Lehrkräften erleichtern, dem Informationsbedarf der Schüler nachzukommen. "Der Angriff auf Israel beschäftigt auch unsere Schülerinnen und Schüler. Viele Jugendliche haben zu diesen schrecklichen und zu verurteilenden Ereignissen Fragen", erklärte Bildungsministerin Simone Oldenburg (Die Linke). Die Materialsammlung eigne sich nicht nur für die Lehrenden, sondern auch für Lernende, "da die Links öffentlich einsehbar und die Quellen verlässlich sind", bekräftigte Oldenburg.

Digitale Pinnwand mit diversen Aspekten

Dem Ministerium zufolge sind in dem Onlineangebot Links in einer digitalen Pinnwand, einer sogenannten Taskcard, zusammengefasst. Diese führen beispielsweise auf die Internetseite der Bundeszentrale für politische Bildung. Dort steht ein umfangreiches Dossier über Israel zur Verfügung. Auch ein Link zur Internetseite des Auswärtigen Amts sei darunter, wo über die aktuelle Lage aufgeklärt wird.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 16.10.2023 | 07:30 Uhr