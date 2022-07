Angekündigte Halbierung: Nord Stream 1 wird gedrosselt Stand: 27.07.2022 09:03 Uhr Bei der Ostseepipeline Nord Stream 1 ist eine erneute Gasdrosselung zu sehen. Der russische Konzern Gazprom hatte angekündigt, die Auslastung von 40 Prozent weiter auf 20 Prozent täglich zu reduzieren.

Die zunächst für 6 Uhr am Mittwochmorgen angekündigte Drosselung verschob sich zunächst auf 8 Uhr. Anschließend war auf der Nord-Stream-1-Website bereits ein reduzierter Durchfluss an den beiden Anschlusspunkte im vorpommerschen Lubmin abzulesen. Bei den für die kommenden Stunden vorausgesagten Liefermengen ist die Halbierung bereits angegeben.

Bundesregierung geht von politischen Gründen aus

Russland hatte die Reduzierung damit begründet, dass westliche Sanktionen im Zuge des Kriegs in der Ukraine für Probleme bei der Reparatur und Wartung von Gasturbinen sorgen. So sei der Grund für die erneute Drosselung eine Turbine, die für eine Routinewartung abgeschaltet werden müsse. Auf die Lieferung einer in Kanada reparierten Ersatzturbine werde immer noch gewartet. Die Bundesregierung hält das für vorgeschoben und sieht politische Gründe hinter der Drosselung.

