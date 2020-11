Stand: 12.11.2020 16:47 Uhr Angeklagter gesteht nach 19 Jahren Missbrauch einer Zwölfjährigen

Ein 59-jähriger Mann aus Schwerin hat vor Gericht gestanden, sich im Jahr 2001 an einem damals zwölf Jahre alten Mädchen sexuell vergangen zu haben. Der Angeklagte gab am Donnerstag in seinem Prozess am Landgericht Schwerin ebenfalls zu, die Mutter des Mädchens, mit der er damals zusammenlebte, zum Sex gezwungen zu haben. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm laut einer Mitteilung des Gerichts schweren sexuellen Missbrauch von Schutzbefohlenen, Vergewaltigung, gefährliche Körperverletzung und Misshandlungen vor. Der Prozess wird am kommenden Montag fortgesetzt. | 12.11.2020 16:46