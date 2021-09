Andacht für Greifswalder Klimaaktivisten im Hungerstreik Seit mehr als zwei Wochen befinden sich sechs Klimaaktivisten in Berlin im Hungerstreik. Darunter auch zwei junge Männer aus Greifswald. Die ehemalige Schule der Aktivisten will heute eine Andacht für sie halten. Mehr dazu um 9:45 Uhr in NDR MV LIVE.

Die sechs Protestierenden, die sich als die „letzte Generation“ bezeichnen, fordern ein öffentliches Gespräch über die Klimakrise. Mit den Kanzlerkandidaten von Union, SPD und Grünen wollen sie über die „völlig unzureichende Klimapolitik“ diskutieren. Um das zu erreichen, befinden sie sich seit dem 30. August in einem Camp vor dem Reichstagsgebäude in Berlin in einem Hungerstreik.

Kanzlerkandidaten lehnen öffentliches Gespräch ab

Zwar hätten Grünen-Kandidatin Annalena Baerbock und SPD-Kandidat Olaf Scholz bereits mit ihnen gesprochen, allerdings wäre das nicht das öffentliche Gespräch gewesen, das sie eingefordert hätten. Deshalb hätten sie nun für den Donnerstag kommender Woche, den 23. September 2021, ein Gespräch festgelegt. Erst eine öffentliche Zusage der Kandidaten würde somit auch ihren Hungerstreik beenden. Dieser wurde zudem am Montag verschärft, da die Aktivisten teilweise nun auch auf die einzige Nährwertquelle, Vitaminsäfte, verzichten. Der 27 Jahre alte Jakob ist am Dienstag bereits zusammengebrochen und musste in die Berliner Charité gebracht werden.

Die Greifswalder Martinschule, die auch die beiden Protestierenden besuchten, führt am Donnerstag um 9 Uhr im Greifswalder Dom St. Nikolai eine „Fürbitt-Andacht für den Erhalt der Schöpfung“ durch. Die teilnehmenden Schüler der Klassenstufen sieben bis zwölf wollen in diesem Rahmen der Familie und Freunden beistehen und darüber beraten, wie die Situation verändert werden kann, heißt es auf der Homepage der Schule.